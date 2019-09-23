В Полтавской области зарезали пенсионерку ради нескольких сотен гривен и алкоголя

В полицию обратилась родственница потерпевшей с сообщением о обнаруженном в доме телом женщины, 1946 года рождения, с многочисленными резаными ранами.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, в течение нескольких часов установила, что убийство произошло в ночь с субботы на воскресенье. Также были установлены другие обстоятельства совершения преступления и личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался местный мужчина, 1981 года рождения, который после убийства уехал из поселка и скрывался в другом населенном пункте.

"Вскоре оперативникам и следователям удалось вычислить и задержать подозреваемого. Как выяснилось, после убийства фигурант забрал у женщины несколько сотен гривен и имеющиеся в доме спиртные напитки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Подозреваемому грозит лишение свободы от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Винницкой области неизвестный убил пенсионерку, нанеся ей множественные ранения ножом.