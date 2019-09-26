Иностранец в Николаеве пытался зарезать женщину, с которой год имел отношения

"Событие произошло 25 сентября около 22:00. В полицию поступило сообщение о том, что в помещении магазина в Заводском районе Николаева неизвестный мужчина нанес ножевые ранения женщине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицию вызвали мужчины, которые видели, как со двора многоэтажки с криками за помощью выбежала пострадавшая, которую догонял злоумышленник. Пытаясь спастись от преследования, женщина забежала в помещение магазина. Вслед за ней туда зашел и нападавший. Схватив пострадавшую, мужчина нанес ей несколько ударов ножом в спину, после чего выбежал из помещения и сел в такси.

"Свидетели предоставили описание внешности и во что был одет преступник. Одной из особых примет, на которую указали граждане, было то, что разыскиваемый носит темную бороду. Впоследствии выяснилось, что борода была искусственной, которую он, готовясь к преступлению, приобрел и использовал как средство маскировки. В результате слаженных действий правоохранителей, в течение шести минут разыскиваемое транспортное средство оперативно установили и заблокировали экипажи патрульной полиции уже на выезде из Николаева вблизи городского аэропорта. Правоохранители изъяли куртку задержанного со следами крови, бороду и другие вещественные доказательства, которые фигурант во время движения (автомобиля - ред.) выбрасывал из окна машины", - сообщили в полиции.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у 30-летней женщины пять проникающих колото-резаных ран в спине.

Также досудебным следствием установлено, что между 51-летним подозреваемым и потерпевшей в течении года продолжались отношения. Накануне мужчина прибыл из Германии в Николаев для выяснения отношений. На встречу с любимой иностранец замаскировался и взял с собой нож.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления. Его действия квалифицируются как покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины). За совершенное уголовное преступление иностранцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области зарезали пенсионерку ради нескольких сотен гривен и алкоголя.