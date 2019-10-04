На Волыни 14-летний подросток зарезал женщину и ранил еще двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Ковеле Волынской области 14-летний подросток зарезал женщину и ранил двух человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.
“Вчера вечером 14-летний житель Ковеля по месту жительства 41-летней местной жительницы нанес ей смертельное ножевое ранение. Женщина скончалась на месте происшествия. Кроме этого, злоумышленник ударил ножом ее 44-летнего мужа и нанес ножевые ранения 16-летней дочери потерпевшей”, — говорится в сообщении.
Злоумышленника полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по признакам преступления, определенного ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство двух или более людей.
Санкция статьи, в частности, предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии и мотивы совершения умышленного убийства несовершеннолетним. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Николаеве полиция оперативно задержала гражданина Германии, который пытался бежать из города после того, как несколько раз ударил ножом женщину, с которой имел отношения.