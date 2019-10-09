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У центрі Миколаєва чоловік намагався зарізати товариша

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сьогодні о 14:00 до поліції зателефонували очевидці конфлікту між двома чоловіками у центрі Миколаєва, внаслідок якого 33-річний місцевий житель отримав ножові поранення грудної клітини, шиї та спини. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

У центрі Миколаєва чоловік намагався зарізати товариша

Відомо, що потерпілому завдав тілесних ушкоджень наочно знайомий в ході сварки під час спільного вживання алкоголю в одному з питних закладів, розташованому на Центральному ринку в Заводському районі Миколаєва.

Постраждалий був госпіталізований, а 32-річного зловмисника затримали на місці поліцейські. Наразі чоловік доставлений до відділку, з ним працюють слідчі.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України “Замах на умисне вбивство”. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, у Ковелі Волинської області 14-річний підліток зарізав жінку та поранив двох людей.

Українські Національні Новини

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