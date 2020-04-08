В Тернополе состояние трехмесячного младенца с COVID-19 улучшилось
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Тернополе улучшилось состояние трехмесячного младенца, больного COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook.
"Хорошие новости из Тернопольской городской детской больницы: состояние трехмесячного младенца, у которого подтвердили коронавирус, улучшилось. Спасибо медикам за хорошую весть", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, в Тернопольской области на COVID-19 заболело 44 медика.
Напомним, в Тернопольской области умер 57-летний священник, который первым в области получил положительный тест на COVID-19.