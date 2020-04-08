У Тернополі стан тримісячного немовляти з COVID-19 покращився
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Тернополі покращився стан тримісячного немовляти, хворого на COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом у Facebook.
"Добрі новини з Тернопільської міської дитячої лікарні: стан тримісячного немовляти, у якого підтвердили коронавірус, покращився. Дякуємо медикам за гарну звістку", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Тернопільщині на COVID-19 захворіло 44 медики.
Нагадаємо, на Тернопільщині помер 57-річний священик, який першим в області отримав позитивний тест на COVID-19.