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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 67986 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112765 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104581 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111443 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120160 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148555 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148870 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Техасе из-за тропического шторма "Имельда" погибли два человека

В Техасе из-за тропического шторма "Имельда" погибли два человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В американском штате Техас из-за тропического шторма "Имельда" погибли два человека и еще более тысячи спасались от паводков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"19-летний парень утонул, получив поражение электрическим током, когда пытался спасти коня от паводков. Еще один человек в возрасте 40-50 лет утонул, когда пытался проехать на микроавтобусе через паводковые воды глубиной 2,5 метра вблизи аэропорта Буша в Хьюстоне", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что удалось спасти около тысячи человек и эвакуировать их в приюты. В Хьюстоне было отменено или задержано более 900 авиарейсов.

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Национальная метеорологическая служба сообщила, что округ Джефферсон залило дождем на 40 дюймов (чуть более 1 метра), который шел в течение 72 часов.

Напомним, 19 сентября в Испанию вернулись штормы, в результате которых на страну могут обрушиться грозы, ливни и наводнения.

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