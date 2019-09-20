У Техасі через тропічний шторм “Імельда” загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В американському штаті Техас через тропічний шторм “Імельда” загинули двоє людей і ще більше тисячі рятувались від паводків. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
“19-річний хлопець потонув, отримавши ураження електричним струмом, коли намагався врятувати коня від паводків. Ще один чоловік у віці 40-50 років потонув, коли намагався проїхати на мікроавтобусі через паводкові води глибиною 2,5 метра поблизу аеропорту Буша в Х’юстоні”, — йдеться у повідомленні.
У повідомленні зазначено, що вдалось врятувати близько тисячі людей і евакуювати їх до притулків. У Х’юстоні було скасовано або затримано понад 900 авіарейсів.
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Національна метеорологічна служба повідомила, що округ Джефферсон залило дощем на 40 дюймів (трохи більше 1 метра), який йшов протягом 72 годин.
Нагадаємо, 19 вересня до Іспанії повернулися шторми, внаслідок яких на країну можуть обрушитись грози, зливи та повені.