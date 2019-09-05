В Таиланде из-за шторма погибли 16 человек

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119890 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111499 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117669 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123679 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150073 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149872 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140635 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192782 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116825 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Таиланде из-за шторма погибли 16 человек

В Таиланде из-за шторма погибли 16 человек

Киев  •  УНН

 • 10259 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Таиланде из-за шторма "Подул" и сезонный муссон погибли 16 человек. Об этом сообщили в The National Thailand, передает УНН.

"Из-за сочетания тропического шторма "Подул" на севере Таиланда с сезонным муссоном на юге - произошло наводнение в 31 провинции, в результате чего зарегистрировали 16 смертей в период с 29 августа по 5 сентября. Пострадали 102 074 домохозяйства", - сообщил глава департамента по предупреждению стихийных бедствий и смягчения их последствий Чаяфол Титисак.

Также он добавил, что в части страны все еще идут ливни, которые создают риск внезапных наводнений и оползней. Всего эвакуировали 1438 человек.

Ранее стало известно, что от урагана "Дориан" погибли 20 человек.

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