У Таїланді через шторм загинули 16 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Таїланді через шторм "Подул" та сезонний мусон загинули 16 осіб. Про це повідомили в The National Thailand, передає УНН.
"Через поєднання тропічного шторму "Подул" на півночі Таїланду з сезонним мусоном на півдні - сталась повінь у 31 провінції, внаслідок чого зареєстрували 16 смертей у період з 29 серпня по 5 вересня. Постраждали 102 074 домогосподарства", - повідомив голова департаменту з попередження стихійних лих і пом’якшення їх наслідків Чаяфол Тітісак.
Також він додав, що в частині країни все ще йдуть зливи, які створюють ризик раптових повеней та зсувів. Всього евакуювали 1438 осіб.
Раніше стало відомо, що від урагану "Доріан" загинуло 20 осіб.