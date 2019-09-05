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У Таїланді через шторм загинули 16 людей

У Таїланді через шторм загинули 16 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Таїланді через шторм "Подул" та сезонний мусон загинули 16 осіб. Про це повідомили в The National Thailand, передає УНН.

"Через поєднання тропічного шторму "Подул" на півночі Таїланду з сезонним мусоном на півдні - сталась повінь у 31 провінції, внаслідок чого зареєстрували 16 смертей у період з 29 серпня по 5 вересня. Постраждали 102 074 домогосподарства", - повідомив голова департаменту з попередження стихійних лих і пом’якшення їх наслідків Чаяфол Тітісак.

Також він додав, що в частині країни все ще йдуть зливи, які створюють ризик раптових повеней та зсувів. Всього евакуювали 1438 осіб.

Раніше стало відомо, що від урагану "Доріан" загинуло 20 осіб.

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