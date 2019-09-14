В Сумах из-за ДТП перевернулся автомобиль, двое травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Сумах из-за столкновения на крышу перевернулся один из автомобилей, в результате ДТП два человека травмированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции области.
ДТП произошло 14 сентября, около 6 часов утра, на перекрестке улиц Интернационалистов и Ивана Сирко.
Предварительно, 21-летний водитель, управляя автомобилем ЗАЗ Forza, при выезде с улицы Интернационалистов на Ивана Сирко, не предоставил преимущества в движении транспортному средству ВАЗ под управлением 52-летнего мужчины. В результате столкновения автомобилем ЗАЗ Forza перевернулся на крышу.
В больницу за медицинской помощью обратился водитель ВАЗа (ушиб мягких тканей лобной области) и 22-летний пассажир ЗАЗ Forza (ушиб таза). Оба мужчины после оказания необходимой медицинской помощи медики отпустили домой. Сейчас проводится проверка.
Напомним, в Ивано-Франковске в результате торможения маршрутки из-за ребенка на дороге травмированы двое пассажиров.