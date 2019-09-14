У Сумах через ДТП перекинувся автомобіль, двоє травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Сумах через зіткнення на дах перекинувся один з автомобілів, внаслідок ДТП двоє людей травмувалися. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції області.
ДТП сталася 14 вересня, близько 6-ї години ранку, на перехресті вулиць Інтернаціоналістів та Івана Сірка.
Попередньо, 21-річний водій, керуючи автомобілем ЗАЗ Forza, під час виїзду з вулиці Інтернаціоналістів на Івана Сірка, не надав переваги в русі транспортному засобі ВАЗ під керуванням 52-річного чоловіка. Унаслідок зіткнення автомобілем ЗАЗ Forza перекинувся на дах.
До лікарні за медичною допомогою звернувся водій ВАЗа (забій м’яких тканин лобної ділянки) та 22-річний пасажир ЗАЗ Forza (забій тазу). Обох чоловіків після надання необхідної медичної допомоги медики відпустили додому. Наразі триває перевірка.
Нагадаємо, в Івано-Франківську внаслідок гальмування маршрутки через дитину на дорозі травмувалися двоє пасажирів.