Внаслідок гальмування маршрутки через дитину на дорозі травмувалися двоє пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. В Івано-Франківську внаслідок екстреного гальмування маршрутки через дитину, яка вибігла на дорогу, травмувалися двоє пасажирів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Інцидент стався 11 вересня зранку.
"Водій маршрутного автобуса №27, марки Güleryüz Cobra GD 272 LF, здійснив екстрене гальмування у зв'язку з тим, що малолітня дитина перебігла через проїжджу частину дороги у невстановленому для цього місці. Внаслідок ДТП двоє пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження", - вказали в управлінні.
Так, жінка 1979 р.н. була доставлена в міську клінічну лікарню №1, а інша, 1958 р.н., - в обласну.
Нагадаємо, у ДТП на трасі "Київ-Чоп" постраждали шестеро людей.