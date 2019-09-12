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Внаслідок гальмування маршрутки через дитину на дорозі травмувалися двоє пасажирів

Київ • УНН

 • 9575 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. В Івано-Франківську внаслідок екстреного гальмування маршрутки через дитину, яка вибігла на дорогу, травмувалися двоє пасажирів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Інцидент стався 11 вересня зранку.

"Водій маршрутного автобуса №27, марки Güleryüz Cobra GD 272 LF, здійснив екстрене гальмування у зв'язку з тим, що малолітня дитина перебігла через проїжджу частину дороги у невстановленому для цього місці. Внаслідок ДТП двоє пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження", - вказали в управлінні.

Так, жінка 1979 р.н. була доставлена в міську клінічну лікарню №1, а інша, 1958 р.н., - в обласну.

Нагадаємо, у ДТП на трасі "Київ-Чоп" постраждали шестеро людей.

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