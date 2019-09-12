Вследствие торможения маршрутки из-за ребенка на дороге травмированы двое пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Ивано-Франковске в результате экстренного торможения маршрутки из-за ребенка, выбежавшего на дорогу, получили травмы двое пассажиров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Инцидент произошел 11 сентября утром.
"Водитель маршрутного автобуса №27, марки Güleryüz Cobra GD 272 LF, совершил экстренное торможение в связи с тем, что малолетний ребенок перебегал через проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. В результате ДТП двое пассажиров автобуса получили телесные повреждения", - указали в управлении.
Так, женщина 1979 г.р. была доставлена в городскую клиническую больницу №1, а другая, 1958 г.р., - в областную.
Напомним, в ДТП на трассе "Киев-Чоп" пострадали шесть человек.