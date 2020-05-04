В столице за майские праздники произошло 80 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве за майские праздники произошло 80 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 1 мая по 3 мая произошло 80 ДТП, из них 11 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.
Напомним, 1 мая на автодороге по улице Киевская в городе Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Как сообщалось в УНН, в Киеве на бульваре Дружбы Народов днем произошло ДТП с участием семи автомобилей.
Напомним, в Соломенском районе столицы произошло ДТП с участием шести автомобилей, пострадал один водитель.