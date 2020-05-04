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В столице за майские праздники произошло 80 ДТП

Киев • УНН

 • 18319 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве за майские праздники произошло 80 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

В столице за майские праздники произошло 80 ДТП

"В Киеве с 1 мая по 3 мая произошло 80 ДТП, из них 11 ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.

Напомним, 1 мая на автодороге по улице Киевская в городе Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Как сообщалось в УНН, в Киеве на бульваре Дружбы Народов днем произошло ДТП с участием семи автомобилей.

Напомним, в Соломенском районе столицы произошло ДТП с участием шести автомобилей, пострадал один водитель.

Украинские Национальные Новости

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