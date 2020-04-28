У Києві сталася ДТП за участю шести автівок, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вчора у Солом’янському районі столиці сталася ДТП за участю шести автомобілів, постраждав один водій. Наразі поліція з’ясовує обставини ДТП. Про це УНН повідомили у пресслужбі Солом’янського райвідділу поліції у місті Києві.
“Вчора до Солом’янського райвідділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на Чоколівському бульварі”, - повідомили в пресслужбі.
Встановлено, що водій автомобіля Skoda рухався по Чоколівському бульвару та здійснив зіткнення з попутнім автомобілем Hyundai. Через це двоє водіїв виїхали за межі проїзної частини, де і зіткнулися з припаркованими автівками.
“В результаті ДТП постраждало 6 автомобілів. Тілесні ушкодження отримав водій транспортного засобу Skoda, наразі він доставлений до лікарні для надання меддопомоги”, - повідомили в поліції.
Також у відомстві зазначили, що на місці події працюють слідчі та встановлюють механізм автопригоди, після чого може бути надана правова кваліфікація.
“Оскільки травму отримав лише водій, через якого сталася ця пригода, можливо, кримінального провадження не буде. Оскільки ККУ передбачено, що якщо за вини водія є потерпілі”, - додали у поліції.
Нагадаємо, на Житомирщині 20-річний водій впав з мотоцикла і потрапив до реанімації.