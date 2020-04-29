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У Києві сталася ДТП за участю семи авто

У Києві сталася ДТП за участю семи авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Києві на бульварі Дружби Народів сьогодні вдень сталася ДТП за участю семи автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

“Сьогодні вдень на бульварі Дружби Народів у ДТП потрапили одразу сім автівок. Як з’ясували патрульні, виною стало недотримання дистанції водієм Mercedes. За словами учасників пригоди, автомобілі повільно рухались в потоці, коли водії відчули потужний удар”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що автомобіль Mercedes здійснив зіткнення з Renault, а той, у свою чергу з Seat. Від удару Seat зіткнувся з ЗАЗ, в результаті ЗАЗ пошкодив Chevrolet, а той — Skoda. Останнім у цьому ланцюгу опинився автомобіль Lexus.

“Патрульні склали на водія Mercedes протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів)”, -зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 27 квітня у Солом’янському районі столиці сталася ДТП за участю шести автомобілів, постраждав один водій.

Українські Національні Новини

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