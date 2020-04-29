В Киеве произошло ДТП с участием семи автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве на бульваре Дружбы Народов сегодня днем произошло ДТП с участием семи автомобилей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"Сегодня днем на бульваре Дружбы Народов в ДТП попали сразу семь автомобилей. Как выяснили патрульные, виной стало несоблюдение дистанции водителем Mercedes. По словам участников происшествия, автомобили медленно двигались в потоке, когда водители почувствовали мощный удар", - говорится в сообщении.
Сообщается, что автомобиль Mercedes столкнулся с Renault, а тот, в свою очередь с Seat. От удара Seat столкнулся с ЗАЗ, в результате ЗАЗ повредил Chevrolet, а тот - Skoda. Последним в этой цепи оказался автомобиль Lexus.
"Патрульные составили на водителя Mercedes протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП и постановление по ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством лицом без соответствующих документов)", -зазначаеться в сообщении.
Напомним, 27 апреля в Соломенском районе столицы произошло ДТП с участием шести автомобилей, пострадал один водитель.