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У столиці за травневі свята сталося 80 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Києві за травневі свята сталося 80 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

У столиці за травневі свята сталося 80 ДТП

"У Києві з 1 травня по 3 травня сталося 80 ДТП, з них 11 ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.

Нагадаємо, 1 травня на автодорозі на вулиці Київська у місті Обухів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

Як повідомлялося в УНН, у Києві на бульварі Дружби Народів сталася ДТП за участю семи автомобілів.

Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці сталася ДТП за участю шести автомобілів, постраждав один водій.

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