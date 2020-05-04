У столиці за травневі свята сталося 80 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Києві за травневі свята сталося 80 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві з 1 травня по 3 травня сталося 80 ДТП, з них 11 ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, 1 травня на автодорозі на вулиці Київська у місті Обухів сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.
Як повідомлялося в УНН, у Києві на бульварі Дружби Народів сталася ДТП за участю семи автомобілів.
Нагадаємо, у Солом’янському районі столиці сталася ДТП за участю шести автомобілів, постраждав один водій.