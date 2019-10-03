В США погибли 7 человек из-за аварии бомбардировщика времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Семь человек погибли после того, как бомбардировщик В-17 времен Второй мировой войны разбился, пытаясь приземлиться в международном аэропорту Брэдли в американском штате Коннектикут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
На борту самолета находились 13 человек - десять пассажиров и три члена экипажа. Шесть человек выжили после аварии. Кроме того, пострадал один человек, который был на земле.
Пилоты В-17 попросили диспетчеров о приземлении через несколько минут после взлета. Во время приземления самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы, проехал по траве и врезался в здание с противогололедными обработки. После этого с самолета повалил черный дым.
Бомбардировщик зарегистрирован на гражданское лицо и им не управляли военные, сообщило Федеральное управление авиации США.
Напомним, в США разбился самолет, есть погибшие.