У США загинули 7 осіб через аварію бомбардувальника часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Семеро людей загинули після того, як бомбардувальник В-17 часів Другої світової війни розбився, намагаючись приземлитися у міжнародному аеропорту Бредлі в американському штаті Коннектикут. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
На борту літака перебували 13 людей – десять пасажирів та три члени екіпажу. Шестеро людей вижили після аварії. Окрім того, постраждала одна людина, яка була на землі.
Пілоти В-17 попросили диспетчерів про приземлення за кілька хвилин після зльоту. Під час приземлення літак викотився зі злітно-посадкової смуги, проїхав по траві і врізався у споруду з протиожеледної обробки. Після цього з літака повалив чорний дим.
Бомбардувальник зареєстрований на цивільну особу і ним не керували військові, повідомило Федеральне управління авіації США.
Нагадаємо, у США розбився літак, є загиблі.