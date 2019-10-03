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У США загинули 7 осіб через аварію бомбардувальника часів Другої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Семеро людей загинули після того, як бомбардувальник В-17 часів Другої світової війни розбився, намагаючись приземлитися у міжнародному аеропорту Бредлі в американському штаті Коннектикут. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

У США загинули 7 осіб через аварію бомбардувальника часів Другої світової війни

На борту літака перебували 13 людей – десять пасажирів та три члени екіпажу. Шестеро людей вижили після аварії. Окрім того, постраждала одна людина, яка була на землі.

Пілоти В-17 попросили диспетчерів про приземлення за кілька хвилин після зльоту. Під час приземлення літак викотився зі злітно-посадкової смуги, проїхав по траві і врізався у споруду з протиожеледної обробки. Після цього з літака повалив чорний дим.

Бомбардувальник зареєстрований на цивільну особу і ним не керували військові, повідомило Федеральне управління авіації США.

Нагадаємо, у США розбився літак, є загиблі.

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