В США вакцинировали уже более 57 млн жителей: количество ежедневных доз увеличилась почти на миллион
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В США около 57,4 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины Covid-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
В Америке около 57,4 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины Covid-19, среди них 29,8 миллиона человек, которые получили два укола вакцины.
Отмечают, что каждый день в Америке вводят в среднем около 2,16 миллиона доз в день, ведь президент Джо Байден одобрил увеличение темпов вакцинации почти на 1 млн доз в сутки.
Федеральное правительство доставил около 116,4 миллиона доз до штатов, территорий и федеральных учреждений.
Вакцинируют жителей препаратами Pfizer-BioNTech и Moderna. Обе эти вакцины требуют от пациентов приема двух доз с интервалом в несколько недель.
Напомним
Регуляторы позволили однократной вакцину Johnson & Johnson 27 февраля. Опрос в США показало , что 55% взрослых заявляют, что хотят вакцинироваться от коронавируса. Это на 21% больше, чем в декабре.