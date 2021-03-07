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В США вакцинировали уже более 57 млн жителей: количество ежедневных доз увеличилась почти на миллион

Киев  •  УНН

 • 18362 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В США около 57,4 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины Covid-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

В Америке около 57,4 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины Covid-19, среди них 29,8 миллиона человек, которые получили два укола вакцины.

Отмечают, что каждый день в Америке вводят в среднем около 2,16 миллиона доз в день, ведь президент Джо Байден одобрил увеличение темпов вакцинации почти на 1 млн доз в сутки.

Федеральное правительство доставил около 116,4 миллиона доз до штатов, территорий и федеральных учреждений.

Вакцинируют жителей препаратами Pfizer-BioNTech и Moderna. Обе эти вакцины требуют от пациентов приема двух доз с интервалом в несколько недель.

Напомним

Регуляторы позволили однократной вакцину Johnson & Johnson 27 февраля. Опрос в США показало , что 55% взрослых заявляют, что хотят вакцинироваться от коронавируса. Это на 21% больше, чем в декабре.

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