У США вакцинували вже понад 57 млн жителів: кількість щоденних доз збільшилась майже на мільйон

Деталі

В Америці близько 57,4 мільйона людей отримали принаймні одну дозу вакцини Covid-19, серед них є 29,8 мільйона людей, які отримали два уколи вакцини.

Зауважують, що кожного дня в Америці вводять в середньому близько 2,16 мільйона доз на день, адже президент Джо Байден схвалив збільшення темпів вакцинації майже на 100 мільйонів доз на добу.

Федеральний уряд доставив близько 116,4 мільйона доз до штатів, територій та федеральних установ.

Вакцинують жителів препаратами Pfizer-BioNTech та Moderna. Обидві ці вакцини вимагають від пацієнтів прийому двох доз з інтервалом у кілька тижнів.

Нагадаємо

Регулятори дозволили однодозову вакцину Johnson & Johnson 27 лютого. Опитування у США показало, що 55% дорослих заявляють, що хочуть вакцинуватися від коронавірусу. Це на 21% більше, ніж у грудні.