У США зросла кількість охочих вакцинуватися, — опитування

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Якщо Johnson & Johnson та інші виробники вакцин Moderna та Pfizer виконають свої зобов’язання щодо вакцини, наступне питання, з яким Америка може незабаром зіткнутися полягає у тому, чи насправді люди захочуть вакцинуватися.

За останні два тижні було проведено два опитування у США, які свідчать про те, що все менше людей вагаються щодо вакцинації, а більшість роблять собі щеплення.

Опитування сімейного фонду Кайзера показало, що 55% дорослих заявляють, що тепер хочуть якомога швидше отримати вакцину від Covid-19 або вже робили перше щеплення. У січні було 47%, а у грудні — 34%. Хоча відсоток твердої думки “вакцинація лише за потреби” або “точно проти” залишається досить стабільним на рівні 20%.

Опитування Axios / Ipsos показує подібну лінію тенденцій. Лише 13% дорослих заявили у вересні, що отримають вакцину Covid-19, як тільки вона стане доступною для них. Зараз 57% заявляють, що вже отримали вакцину або отримають її найближчим часом.

До слова, щоб досягти колективного імунітету за допомогою вакцинації, вчені вважають, що десь від 70% до 90% населення потребуватиме вакцинації.

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