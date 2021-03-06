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У США зросла кількість охочих вакцинуватися, — опитування

У США зросла кількість охочих вакцинуватися, — опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Опитування у США показало, що 55% дорослих заявляють, що хочуть вакцинуватися від коронавірусу. Це на 21% більше, ніж у грудні, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Якщо Johnson & Johnson та інші виробники вакцин Moderna та Pfizer виконають свої зобов’язання щодо вакцини, наступне питання, з яким Америка може незабаром зіткнутися полягає у тому, чи насправді люди захочуть вакцинуватися.

За останні два тижні було проведено два опитування у США, які свідчать про те, що все менше людей вагаються щодо вакцинації, а більшість роблять собі щеплення.

Опитування сімейного фонду Кайзера показало, що 55% дорослих заявляють, що тепер хочуть якомога швидше отримати вакцину від Covid-19 або вже робили перше щеплення. У січні було 47%, а у грудні — 34%. Хоча відсоток твердої думки “вакцинація лише за потреби” або “точно проти” залишається досить стабільним на рівні 20%.

Опитування Axios / Ipsos показує подібну лінію тенденцій. Лише 13% дорослих заявили у вересні, що отримають вакцину Covid-19, як тільки вона стане доступною для них. Зараз 57% заявляють, що вже отримали вакцину або отримають її найближчим часом.

До слова, щоб досягти колективного імунітету за допомогою вакцинації, вчені вважають, що десь від 70% до 90% населення потребуватиме вакцинації.

Нагадаємо

Сенат США ухвалив план президента Сполучених Штатів Джо Байдена з надання допомоги через COVID-19 обсягом 1,9 трильйона доларів в суботу після ночі голосування і 12-годинної боротьби за те, щоб змусити одного демократа підтримати план партії щодо критично важливого питання.

Президент США Джо Байден заявив, що до кінця травня в Сполучених Штатах буде досить доз вакцини проти COVID-19 для кожного дорослого американця

У Лос-Анджелесі прикрили пункт вакцинації від COVID-19 через акцію противників вакцинації.

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