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В США выросло количество желающих вакцинироваться, - опрос

В США выросло количество желающих вакцинироваться, - опрос

Киев  •  УНН

 • 18888 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Опрос в США показало, что 55% взрослых заявляют, что хотят вакцинироваться от коронавируса. Это на 21% больше, чем в декабре, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Если Johnson & Johnson и другие производители вакцин Moderna и Pfizer выполнят свои обязательства по вакцины, следующий вопрос, с которым Америка может вскоре столкнуться заключается в том, действительно ли люди захотят вакцинироваться.

За последние две недели было проведено два опроса в США, которые свидетельствуют о том, что все меньше людей сомневаются в вакцинации, а большинство делают себе прививки.

Опросы семейного фонда Кайзера показало, что 55% взрослых заявляют, что теперь хотят как можно быстрее получить вакцину от Covid-19 или уже делали первую прививку. В январе было 47%, а в декабре — 34%. Хотя процент твердой мысли “вакцинация только по необходимости” или “точно против” остается достаточно стабильным на уровне 20%.

Опросы Axios / Ipsos показывает подобную линию тенденций. Лишь 13% взрослых заявили в сентябре, что получат вакцину Covid-19, как только она станет доступной для них. Сейчас 57% заявляют, что уже получили вакцину или получат ее в ближайшее время.

К слову, чтобы достичь коллективного иммунитета с помощью вакцинации, ученые считают, что где-то от 70% до 90% населения потребует вакцинации.

Напомним

Сенат США принял план президента Соединенных Штатов Джо Байдена по оказанию помощи через COVID-19 объемом 1,9 триллиона долларов в субботу после ночи голосования и 12-часовой борьбы за то, чтобы заставить одного демократа поддержать план партии по критически важному вопросу.

Президент США Джо Байден заявил, что до конца мая в Соединенных Штатах будет достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца

В Лос-Анджелесе прикрыли пункт вакцинации от COVID-19 через акцию противников вакцинации.

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