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Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
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В деле "Привата" среди подозреваемых НАБУ должны быть Суркисы - эксперт

Киев • УНН

 • 14729 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. По словам директора НАБУ Артема Сытника, в интервью радио НВ, бюро уже подготовило и передало в Офис генпрокурора проекты подозрений фигурантам дела “ПриватБанка”. О ком именно речь глава НАБУ не уточнил. И по прогнозам политолога Виктора Бобиренко подозрения должны касаться и братьев Суркисов. Об этом он сказал в комментарии УНН.

В деле "Привата" среди подозреваемых НАБУ должны быть Суркисы - эксперт

“Я думаю, что полюбому должны быть Суркисы. Поживем увидим. Но, если братьям вручат подозрения, то это будет маленькая победа. А настоящая победа будет не когда их начнут догонять, а когда их догонят”, — сказал он.

Вместе с тем, дело “Приватбанка”, по мнению Бобиренка, может и дальше оставаться предметом политических торгов.

И в таком случае виновников махинаций со средствами “Привата” еще долго никто не накажет.

Как известно, схемы вывода средств из “ПриватБанка” на счета оффшорных компаний расследовали американские аудиторы Kroll.

Часть их отчета была опубликована в СМИ и касалась она шести оффшорных компаний, аффилированных с семьей Суркисов.

Аудиторы считают, что через эти 6 структур из банка — через схемы кредитов и депозитов — было выведено около 150 млн долл.

Заметим, что схемы происхождения средств на оффшорах Суркисов в целом до сих пор остаются нерасследованными. Зато упомянутые шесть оффшоров семьи олигархов сейчас через суды пытаются заставить “Приват” выплаты им 350 млн долл.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова недавно вошла в группу прокуроров в деле “Привата”. И впоследствии она сообщила, что расследование производства начало “двигаться в нужном русле”.

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