В деле "Привата" среди подозреваемых НАБУ должны быть Суркисы - эксперт

“Я думаю, что полюбому должны быть Суркисы. Поживем увидим. Но, если братьям вручат подозрения, то это будет маленькая победа. А настоящая победа будет не когда их начнут догонять, а когда их догонят”, — сказал он.

Вместе с тем, дело “Приватбанка”, по мнению Бобиренка, может и дальше оставаться предметом политических торгов.

И в таком случае виновников махинаций со средствами “Привата” еще долго никто не накажет.

Как известно, схемы вывода средств из “ПриватБанка” на счета оффшорных компаний расследовали американские аудиторы Kroll.

Часть их отчета была опубликована в СМИ и касалась она шести оффшорных компаний, аффилированных с семьей Суркисов.

Аудиторы считают, что через эти 6 структур из банка — через схемы кредитов и депозитов — было выведено около 150 млн долл.

Заметим, что схемы происхождения средств на оффшорах Суркисов в целом до сих пор остаются нерасследованными. Зато упомянутые шесть оффшоров семьи олигархов сейчас через суды пытаются заставить “Приват” выплаты им 350 млн долл.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова недавно вошла в группу прокуроров в деле “Привата”. И впоследствии она сообщила, что расследование производства начало “двигаться в нужном русле”.