У справі "Привату" серед підозрюваних НАБУ мають бути Суркіси - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. За словами директора НАБУ Артема Ситника, в інтерв’ю радіо НВ, бюро уже підготувало і передало до Офісу генпрокурора проєкти підозр фігурантам справи “ПриватБанку”. Про кого саме мова очільник НАБУ не уточнив. Та за прогнозами політолога Віктора Бобіренко підозри мають стосуватися і братів Суркісів. Про це він сказав у коментарі УНН.
“Я думаю, що полюбому повинні бути Суркіси. Поживемо, побачимо. Але, якщо братам вручать підозри, то це буде маленька перемога. А справжня перемога буде коли їх не почнуть наздоганяти, а коли їх доженуть”, — сказав він.
Разом з тим, справа “Приватбанку”, на думку Бобіренка, може й надалі залишатися предметом політичних торгів.
І в такому разі винуватців махінацій з коштами “Привату” ще довго ніхто не покарає.
Як відомо, схеми виведення коштів з “ПриватБанку” на рахунки офшорних компаній розслідували американські аудитори Kroll.
Частина їх звіту була опублікована у ЗМІ і стосувалася вона шести офшорних компаній, афільованих з родиною Суркісів.
Аудитори вважають, що через ці 6 структур з банку — через схеми кредитів і депозитів — було виведено близько 150 млн дол.
Зауважимо, що схеми походження коштів на офшорах Суркісів в цілому й досі залишаються нерозслідуваними. Натомість згадані шість офшорів родини олігархів нині через суди намагаються змусити “Приват” виплати їм 350 млн дол.
Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова нещодавно увійшла у групу прокурорів в справі “Привату”. І згодом вона повідомила, що розслідування провадження почало “рухатися у потрібному руслі”.