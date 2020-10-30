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В "Слуге народа" заявили, что Рада в ближайшее время может назначить двух судей КСУ

Киев  •  УНН

 • 13744 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Две вакантные должности судей в Конституционном судьи, на которые назначает Верховная Рада, могут быть заполнены в ближайшее время. Об этом в эфире "Радио Свобода" сказала народный депутат из фракции "Слуги народа" Галина Янченко, передает УНН.

Янченко также объяснила, почему депутаты не сделали этого раньше.

"Возможность назначить двух судей Конституционного суда появилась фактически только в мае этого года. Прошло лето - это были парламентские каникулы. Я думаю, что, в принципе, в ближайшее время эти вакансии могут быть заполнены", - сказала она.

Нардеп отметила, что перед тем необходимо решить, останутся ли на должностях действующие судьи Конституционного суда.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план , направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Украинские Национальные Новости

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