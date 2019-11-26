В "Слуге народа" готовы защитить отечественного производителя и запретить импорт спирта до 2025 года

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Киев  •  УНН

 • 30504 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правки, которые Офис Президента подал к "спиртовому" законопроекту № 2300 предусматривают разрешение на импорт спирта отдельными предприятиями с 2023 года. Однако, по словам народного депутата от фракции "Слуга народа", члена экономического комитета ВР Людмилы Буймистер, импорт спирта в Украину нельзя позволять минимум до 2025 года. Об этом она отметила в комментарии УНН.

"Поправки, которые предложил ко второму чтению законопроекта № 2300 Офис Президента - положительные, но они не до конца решают ситуацию.

У нас есть принципиальные два вопроса: вопрос реформирования самого ГП "Укрспирт" - как провести грамотно приватизацию и демонополизацию отрасли, чтобы наши производители, которые существуют, не остались на обочине. И конечно, что на это нужно время. Первое, нужно время, чтобы Фонд госимущества закончил процесс приватизации, потом нужно время, чтобы их (спиртовые заводы ГП - ред.) поставить на ноги.

Второе, конечно, относительно самого спирта. О его импорте в этот период не может быть и речи. У нас достаточно собственного производства, чтобы мы полностью удовлетворили потребности рынка. С этим вопросов не будет возникать. Но главный вопрос - чтобы мы не строили новые мощности, пока эти, работая уже в частных руках, не станут более-менее на ноги. С другой стороны, ограничение импорта нам нужно, как минимум, до 2025 года. Пока у нас вся отрасль не станет самодостаточной полностью. Плюс у нас половина области в тени, и нам надо из тени ее вывести. И этот процесс принятием одного закона мы не решим. Он достаточно сложный, ведь эти проблемы у нас уже 20 лет существуют", - сказала она.

Как писал УНН, из законодательства Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" (законопроект № 2300) изъяли норму, которая предусматривала производство алкогольной продукции из спирта исключительно украинского происхождения.

Кроме того, по имеющейся информации УНН, правки Офиса Президента к законопроекту № 2300 (в рамках подготовки документа ко второму чтению) предусматривают разрешение на импорт спирта отдельными предприятиями с 2023 года.

А эти обстоятельства будут способствовать еще и контрабанде нелегального спирта в Украину с "Л/ДНР", убежден экономист Александр Охрименко.

Напомним, в октябре Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект о демонополизации спиртовой отрасли. Инициатива лоббирует интересы водочных компаний, в том числе иностранных, и "убивает" ГП "Укрспирт", говорят эксперты.

Несмотря на отсутствие экономических расчетов, замечания Главного научно-экспертного управления ВР и двух выводов комитетов, в частности бюджетного, Комитет ВР по вопросам развития экономики (главный) вынес законопроект в зал для голосования, где его приняли в первом чтении. Правда, решение главного Комитета было принято под гарантию встречи с Президентом и подготовки фундаментальных изменений в законопроект. Встреча должна была состояться 19 ноября и была перенесена на неопределенное время.

Среди главных предложений изменений в законопроект (на которых настаивают в том числе и профсоюзы) - проводить демонополизацию спиртовой отрасли после приватизации ГП "Укрспирт", чтобы не превратить государственные заводы на металлолом и не оставить на улице сотрудников государственной компании. Также включить предохранители, которые не позволят уничтожить спиртовую отрасль в Украине, заменив ее иностранным товаром российского, белорусского или молдавского происхождения.

Украинские Национальные Новости

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