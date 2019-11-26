У “Слузі народу” готові захистити вітчизняного виробника і заборонити імпорт спирту до 2025 року

“Правки, які запропонував до другого читання законопроекту № 2300 Офіс Президента — позитивні, але вони не до кінця вирішують ситуацію.

У нас є принципові два питання: питання реформування самого ДП „Укрспирт“ — як провести грамотно приватизацію і демонополізацію галузі, щоб наші виробники, які існують, не лишилися на околиці. І звичайно, що на це потрібен час. Перше, треба час, щоб Фонд держмайна закінчив процес приватизації, потім потрібен час, щоб їх (спиртові заводи ДП — ред.) трохи поставити на ноги.

Друге, звичайно, щодо самого спирту. Про його імпорт у цей період не може бути й мови. У нас достатньо власного виробництва, щоб ми повністю задовольнили потреби ринку. З цим питань не буде виникати. Але головне питання — аби ми не будували нові потужності, поки ці, працюючи уже в приватних руках, не стануть більш-менш на ноги. З іншого боку, обмеження імпорту нам потрібне, як мінімум, до 2025 року. Поки у нас вся галузь не стане самодостатньою повністю. Плюс у нас половина галузі в тіні, і нам треба з тіні її вивести. І цей процес прийняттям одного закону ми не вирішимо. Він досить складний, адже ці проблеми у нас вже 20 років існують”, — сказала вона.

Як писав УНН, із законодавства України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” (законопроект № 2300) вилучили норму, яка передбачала виробництво алкогольної продукції зі спирту виключно українського походження.

Крім того, за наявною інформацією УНН, правки Офісу Президента до законопроекту № 2300 (в рамках підготовки документу до другого читання) передбачають дозвіл на імпорт спирту окремими підприємствами з 2023 року.

А ці обставини сприятимуть ще й контрабанді нелегального спирту в Україну з “Л/ДНР”, переконаний економіст Олександр Охріменко.

Нагадаємо, у жовтні Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроект про демонополізацію спиртової галузі. Ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній, зокрема іноземних, і “вбиває” ДП “Укрспирт”, кажуть експерти.

Попри відсутність економічних розрахунків, зауваження Головного науково-експертного управління ВР та двох висновків Комітетів, зокрема бюджетного, Комітет ВР з питань розвитку економіки (головний) виніс законопроект в зал для голосування, де його прийняли у першому читанні. Щоправда, рішення головного Комітету було прийнято під гарантію зустрічі з Президентом та підготовки ґрунтовних змін до законопроекту. Зустріч мала відбутися 19 листопада та була перенесена на невизначений час.

Серед головних пропозицій змін до законопроекту (на яких наполягають, зокрема, і профспілки) — проводити демонополізацію спиртової галузі після приватизації ДП “Укрспирт”, аби не перетворити державні заводи на металобрухт і не лишити на вулиці співробітників державної компанії. Також включити запобіжники, які не дозволять знищити спиртову галузь в Україні, замістивши її іноземним товаром російського, білоруського чи молдовського походження.