В системе МВД за сутки зафиксировали более 370 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. За сутки у работников МВД зарегистрировано 377 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу МВД.
"С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 22605 правоохранителей МВД, выздоровели - 21615 человек, умерло от коронавирусной болезни - 70. Сегодня, 1 декабря, зафиксировано 377 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни у работников МВД", - сказано в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество больных: в Запорожской (26), в Ивано-Франковской (20) областях и в городе Киеве (45).
Напомним, на 1 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Так, за все время пандемии в Украине заболело - 745 123 человека, выздоровели - 355 172 человека и зафиксировано 12 548 летальных случаев.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.