У системі МВС за добу зафіксували понад 370 нових випадків COVID-19

"Від початку пандемії COVID-19 виявили у 22605 правоохоронців МВС, одужало – 21615 осіб, померло від коронавірусної хвороби – 70. Сьогодні, 1 грудня, зафіксовано 377 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість хворих: у Запорізькій (26), в Івано-Франківській (20) областях та у місті Києві (45).

Нагадаємо, станом на 1 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Так, за весь час пандемії в Україні захворіло – 745 123 особи, одужало – 355 172 особи та зафіксовано 12 548 летальних випадків.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.