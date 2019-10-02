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В Симферополе похоронили бывшего президента Крыма Мешкова

Киев • УНН

 • 12215 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова, который умер на 74-м году жизни, похоронили на новом кладбище в Симферополе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Симферополе похоронили бывшего президента Крыма Мешкова

"У него были большие планы. Он был очень деятельный, никогда не сдавался. Всегда очень много работал, не жалея себя, ради благополучия крымчан", - сказала вдова Екатерина Мешкова.

Проститься с Мешковым пришли около 100 человек, в том числе представители оккупационного Госсовета Крыма, общественники и те, с кем работал бывший президент Крыма в 1990-е годы.

Напомним, Мешков умер 29 сентября в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта.

Мешкова выбрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной Рады и президента Украины конституция Республики Крым была отменена, пост президента отменен.

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