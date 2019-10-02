У Сімферополі поховали колишнього президента Криму Мєшкова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Колишнього президента Криму Юрія Мєшкова, який помер на 74-му році життя, поховали на новому кладовищі в Сімферополі, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"У нього були великі плани. Він був дуже діяльний, ніколи не здавався. Завжди дуже багато працював, не шкодуючи себе, заради благополуччя кримчан", - сказала вдова Катерина Мєшкова.
Попрощатися з Мешковим прийшли близько 100 осіб, в тому числі представники окупаційної Держради Криму, громадські працівники і ті, з ким працював колишній президент Криму в 1990-ті роки.
Нагадаємо, Мєшков помер 29 вересня в лікарні в підмосковному Красногорську після перенесеного інсульту.
Мєшкова обрали президентом Криму в лютому 1994 року. У березні 1995 року рішенням Верховної Ради і президента України конституція Республіки Крим була скасована, пост президента скасовано.