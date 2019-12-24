В штабе ООС сообщили о ситуации на участках разведения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. На Донбассе на участке разведения № 1 между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" перевезено более 4000 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров", - говорится в сообщении.
Также, представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
"На участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. На участках разведения № 2 и № 3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины", - отмечается в сообщении.
Напомним, с начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.