Ситуація на Донбасі: бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. У результаті один український військовий отримав поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 7 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброїю... Внаслідок ворожих обстрілів одинз військовослужбовців Об’єднаних сил отримав поранення”, — йдеться в повідомленні.
Так, один обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовано поблизу населеного пункту Березове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
“6 обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“, а саме:тричі неподалік Новолуганського — з 82 мм міномету — 9 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;поруч з Кримським — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Світлодарськ — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;поблизу Шумів — з гранатометів різних систем”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, ГПУ задокументувала факти порушення міжнародного права з боку бойовиків на Донбасі.