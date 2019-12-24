Ситуация на Донбассе: боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, есть раненый

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 7 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и ... В результате вражеских обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Так, один обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано вблизи населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"6 обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: трижды неподалеку Новолуганского - с 82 мм миномета - 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, рядом с Крымским - с гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Светлодарск - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Шумол - из гранатометов различных систем", - отмечается в сообщении.

Напомним, ГПУ задокументировала факты нарушения международного права со стороны боевиков на Донбассе.