У штабі ООС повідомили про ситуацію на ділянках розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. На Донбасі на ділянці розведення № 1 між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" перевезено понад 4000 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.
“Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ “Станиця Луганська” здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів“,- йдеться в повідомленні.
Також, представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.
“На ділянці розведення № 1 ситуація залишається стабільною. Режим тиша дотримується. На ділянках розведення № 2 та № 3 обстановка стабільна. тривають заходи щодо дотримання режиму тиша”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, з початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.