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«У россиян все готово к массированным обстрелам": в ЦПД СНБО объяснили отработку врагом тактики пусков с имитацией

Киев  •  УНН

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Руководитель ЦПД СНБО сообщил о готовности рф к массированным обстрелам и накоплению ракет на аэродромах.

У россиян все готово к массированным обстрелам, ракет хватает, они накоплены на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливаются. Об этом заявил в понедельник руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, после утренней воздушной тревоги на фоне поднятия россией стратегической авиации и носителей ракет «Кинжал» МиГ-31К, передает УНН.

Детали

«Как и говорил, у россиян все готово к массированным обстрелам. Ракет хватает, они накоплены на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливаются. Авиация также готова», - написал Коваленко в Telegram.

Он отметил, что «отработка россиянами тактики пусков с имитацией - это тоже часть поддержания авиации в готовности к действиям».

«И использует враг это для психологического давления», - отметил Коваленко.

Дополнение

Воздушные силы ВСУ сообщали, что утром 11 ноября российские войска поднимали в небо 8 бортов самолетов Ту-95.  

Впоследствии в КГВА заявляли, что из-за угрозы ракетного удара в Киеве были введены графики аварийных отключений электроэнергии. И что россия поднимала и стратегическую авиацию и носители ракет «Кинжал» МиГ-31К, но пуски не осуществлялись.

Сейчас в частности в Киеве и области - отбой воздушной тревоги.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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