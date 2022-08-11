В российском плену находится 131 женщина из "Азовстали" - Верещук

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"У нас с “Азовстали” 131 женщина. Это те, кто служили в полку "Азов", это военные медики, пограничницы, 36-я бригада морпехов, нацгвардейцы, вооруженные силы и другие формирования. Также 33 медика, которых считают не комбатантами по Женевским конвенциям. Это тоже находившиеся на Азовстали. Также это более 400 пограничников. Это будет много людей, которые сейчас ждут, что мы о них не забудем. И мы будем об этом говорить», – подчеркнула Верещук.

Напомним

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