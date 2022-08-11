У російському полоні перебуває 131 жінка з “Азовсталі” – Верещук

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"У нас з “Азовсталі” 131 жінка. Це ті, хто служили в полку "Азов", це військові медики, прикордонниці, 36-та бригада морпіхів, нацгвардійці, Збройні сили та інші формування. Також 33 медиків, яких вважають не комбатантами за Женевськими конвенціями. Це теж ті, хто знаходилися на Азовсталі. Також це понад 400 прикордонників. Це буде багато людей, які зараз чекають, що ми про них не забудемо. І ми будемо про це говорити», – наголосила Верещук.

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