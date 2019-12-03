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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102715 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 70361 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115495 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 146119 просмотра

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В России в доме прогремел взрыв: что известно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В России, в Белгородской области, в жилом доме произошел взрыв газа. Обрушилась стена здания, под завалами могут быть люди, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, в четырехэтажном многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв бытового газа.

Частично обвалилась стена. Под завалами жилого дома в Белгородской области могут быть люди.

"Пока не могут найти жильцов первого этажа жилого дома", - сообщил источник.

В МЧС России сообщили об одном пострадавшем. По данным источника в экстренных службах, пострадали четыре человека.

"У двух из них ожоги", - сказал источник.

Причиной взрыва стала неисправность газового котла в одной из квартир, сообщил СМИ источник в экстренных службах.

Напомним, девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете в Австрии.

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