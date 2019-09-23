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Дев'ять людей постраждали під час вибуху газу в супермаркеті в Австрії

Дев'ять людей постраждали під час вибуху газу в супермаркеті в Австрії

Київ • УНН

 • 9646 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Дев’ять осіб отримали поранення під час вибуху газу в одному з магазинів австрійської федеральної землі Тіроль, одна жінка як і раніше знаходиться під завалами будівлі, передає газета Kurier з посиланням на рятувальні служби, передає УНН.

Інцидент стався 23 вересня о 11:20 (12:20 за київським часом) в місцевому супермаркеті міста Санкт-Йодок-ам-Бреннер на заході Австрії. Причиною вибуху, за даними видання, став витік з газової магістралі, яку пошкодили через будівельні роботи. В результаті будинок, в якому знаходилась книгарня, повністю обвалився. На місці працюють пожежники.

Поліція повідомляє, що жінку, яка жила в цьому будинку, поки не вдалося витягнути з-під уламків. Решта дев’ять постраждалих направлені в лікарню, нікому з потерпілих смерть не загрожує.

3 вересня стався вибух в південному передмісті Антверпена — комуні Вілрейк. В результаті вибуховою хвилею зруйнувало три приватні будинки. Причиною вибуху став витік побутового газу.

Як писав УНН, у Росії стався вибух в центрі вірусології, є постраждалий.

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