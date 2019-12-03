У Росії у будинку прогримів вибух: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Росії, у Білгородській області, в житловому будинку стався вибух газу. Обрушилася стіна будівлі, під завалами можуть бути люди, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Як пише видання, у чотириповерховому багатоквартирному будинку в селищі Яковлево Бєлгородської області стався вибух побутового газу.
Частково обвалилася стіна. Під завалами житлового будинку в Білгородській області можуть бути люди.
"Поки не можуть знайти мешканців першого поверху житлового будинку", - повідомило джерело.
У МНС Росії повідомили про одного постраждалого. За даними джерела в екстрених службах, постраждали четверо осіб.
"У двох з них опіки", - сказало джерело.
Причиною вибуху стала несправність газового котла в одній з квартир, повідомило ЗМІ джерело в екстрених службах.
Нагадаємо, дев'ять людей постраждали під час вибуху газу в супермаркеті в Австрії.