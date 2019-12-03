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У Росії у будинку прогримів вибух: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Росії, у Білгородській області, в житловому будинку стався вибух газу. Обрушилася стіна будівлі, під завалами можуть бути люди, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Як пише видання, у чотириповерховому багатоквартирному будинку в селищі Яковлево Бєлгородської області стався вибух побутового газу.

Частково обвалилася стіна. Під завалами житлового будинку в Білгородській області можуть бути люди.

"Поки не можуть знайти мешканців першого поверху житлового будинку", - повідомило джерело.

У МНС Росії повідомили про одного постраждалого. За даними джерела в екстрених службах, постраждали четверо осіб.

"У двох з них опіки", - сказало джерело.

Причиною вибуху стала несправність газового котла в одній з квартир, повідомило ЗМІ джерело в екстрених службах.

Нагадаємо, дев'ять людей постраждали під час вибуху газу в супермаркеті в Австрії.

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