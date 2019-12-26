В России умерла известная артистка Галина Волчек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В России в возрасте 86 лет умерла народная артистка, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Народная артистка СССР, художественный руководитель театра „Современник“ Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет”, — сообщили в СМИ.
Сказано, что о смерти народной артистки сообщили в пресс-службе театра. Информацию о прощании предоставят позднее.
Раньше на сайте театра “Современник” сообщалось, что 23 декабря Галину Волчек госпитализировали из-за легочного заболевания, которое требовало лечения в стационаре. Врачи говорили, что ситуация пациентки была стабильной.
Напомним, умерла автор главной песни из сериала “Друзья” Алли Виллис.