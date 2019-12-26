В России умерла известная артистка Галина Волчек

“Народная артистка СССР, художественный руководитель театра „Современник“ Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет”, — сообщили в СМИ.

Сказано, что о смерти народной артистки сообщили в пресс-службе театра. Информацию о прощании предоставят позднее.

Раньше на сайте театра “Современник” сообщалось, что 23 декабря Галину Волчек госпитализировали из-за легочного заболевания, которое требовало лечения в стационаре. Врачи говорили, что ситуация пациентки была стабильной.

Напомним, умерла автор главной песни из сериала “Друзья” Алли Виллис.