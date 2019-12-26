У Росії померла відома артистка Галина Волчек
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Росії у віці 86 років померла народна артистка, художній керівник театру "Современник" Галина Волчек. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Народна артистка СРСР, художній керівник театру "Современник" Галина Волчек померла у віці 86 років", - повідомили в ЗМІ.
Сказано, що про смерть народної артистки повідомили в прес-службі театру. Інформацію про прощання нададуть пізніше.
Раніше на сайті театру "Современник" повідомлялося, що 23 грудня Галину Волчек госпіталізували через легеневе захворювання, яке вимагало лікування в стаціонарі. Лікарі говорили, що ситуація пацієнтки була стабільною.
Нагадаємо, померла автор головної пісні з серіалу "Друзі" Аллі Вілліс.