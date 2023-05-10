В рф заявили, что наливной пункт нефтепровода "Дружба" попал под "удар"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В рф заявили, что под "удары" попал наливной пункт нефтепровода "Дружба" в брянской области, что в 150 километрах от границы, сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
Baza сообщает, что около пяти часов утра 10 мая под якобы два "удара" попал "наливной пункт" нефтепровода "Дружба" в поселке свень.
"Удары" пока неизвестно чем, как сообщается, пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов - на них якобы обнаружили "пробоины около 10 сантиметров". Никаких утечек или возгорания при этом не произошло, никто не пострадал, отмечает телеграм-канал.
Напомним
В воронежской области рф "хлопок" на военном полигоне, "около 14" армейцев пострадали.
Также в рф 10 мая сообщили о якобы сбитом беспилотнике под курском.