У рф заявили, що наливний пункт нафтопроводу "Дружба" потрапив під "удар"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У рф заявили, що під "удари" потрапив наливний пункт нафтопроводу "Дружба" у брянській області, що в 150 кілометрах від кордону, повідомляють російські телеграм-канали, пише УНН.
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Baza повідомляє, що близько п'ятої години ранку 10 травня під нібито два "удари" потрапив "наливний пункт" нафтопроводу "Дружба" у селищі свень.
"Удари" наразі невідомо чим, як повідомляється, припали на три порожні резервуари для зберігання нафтопродуктів - на них нібито виявили "пробоїни близько 10 сантиметрів". Жодних витоків чи займання при цьому не сталося, ніхто не постраждав, зазначає телеграм-канал.
Нагадаємо
У воронезькій області рф "бавовна" на військовому полігоні, "близько 14" армійців постраждали.
Також у рф 10 травня повідомили про нібито збиття безпілотника під курськом.