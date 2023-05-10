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У рф заявили, що наливний пункт нафтопроводу "Дружба" потрапив під "удар"

У рф заявили, що наливний пункт нафтопроводу "Дружба" потрапив під "удар"

Київ • УНН

 • 974610 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. У рф заявили, що під "удари" потрапив наливний пункт нафтопроводу "Дружба" у брянській області, що в 150 кілометрах від кордону, повідомляють російські телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

Baza повідомляє, що близько п'ятої години ранку 10 травня під нібито два "удари" потрапив "наливний пункт" нафтопроводу "Дружба" у селищі свень.

"Удари" наразі невідомо чим, як повідомляється, припали на три порожні резервуари для зберігання нафтопродуктів - на них нібито виявили "пробоїни близько 10 сантиметрів". Жодних витоків чи займання при цьому не сталося, ніхто не постраждав, зазначає телеграм-канал.

Нагадаємо

У воронезькій області рф "бавовна" на військовому полігоні, "близько 14" армійців постраждали.

Також у рф 10 травня повідомили про нібито збиття безпілотника під курськом.

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