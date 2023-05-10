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У воронезькій області рф "бавовна" на військовому полігоні, "близько 14" армійців постраждали - ЗМІ

У воронезькій області рф "бавовна" на військовому полігоні, "близько 14" армійців постраждали - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У воронезькій області рф нібито два безпілотники вибухнули над військовим полігоном, постраждало "близько 14" військових. Про це повідомляє УНН, посилаючись на росЗМІ.

Деталі

За інформацією ЗМІ, два дрони, "начинені вибухівкою", підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння. Зазначається, що постраждали "близько 14" військовослужбовців. За попередніми даними, загиблих немає.

Нагадаємо

У рф 10 травня повідомили про нібито збиття безпілотника під курськом.

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