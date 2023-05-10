У воронезькій області рф "бавовна" на військовому полігоні, "близько 14" армійців постраждали - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У воронезькій області рф нібито два безпілотники вибухнули над військовим полігоном, постраждало "близько 14" військових. Про це повідомляє УНН, посилаючись на росЗМІ.
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За інформацією ЗМІ, два дрони, "начинені вибухівкою", підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння. Зазначається, що постраждали "близько 14" військовослужбовців. За попередніми даними, загиблих немає.
Нагадаємо
У рф 10 травня повідомили про нібито збиття безпілотника під курськом.