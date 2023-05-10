В воронежской области рф "хлопок" на военном полигоне, "около 14" армейцев пострадали - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В воронежской области рф якобы два беспилотника взорвались над военным полигоном, пострадало "около 14" военных. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на росСМИ.
Детали
По информации СМИ, два дрона, "начиненные взрывчаткой", подлетели к полигону и взорвались во время падения. Отмечается, что пострадали "около 14" военнослужащих. По предварительным данным, погибших нет.
Напомним
В рф 10 мая сообщили о якобы сбитом беспилотнике под курском.